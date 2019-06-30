أبوظبي 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس, الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وتطويرها عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات التنموية والإنسانية.كما تم استعراض المواقف ووجهات النظر السياسية تجاه عدد من القضايا المتعددة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.// انتهى //15:51ت م0114