عنيزة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسعقدت إدارة تعليم عنيزة صباح اليوم ، الاجتماع الثاني للجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ ، بحضور مدير التعليم بالمحافظة محمد بن سلمان الفريح ، وذلك بقاعة عبدالرحمن العليان في مبنى الإدارة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة محور سير الاستعدادات والترتيبات للعام الدراسي القادم، والاطلاع على تجهيزات الكتب المدرسية، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات والعوائق ومناقشة الحلول لها.وأكد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن المذن حرص الإدارة على تقديم الخدمات والتسهيلات للميدان التعليمي واستكمال كافة الاستعداد لبدء العام الدراسي، موصياً جميع رؤساء الأقسام والمنسقين على تحديث البيانات في موقع الأمانة الإلكتروني ومعالجة الصعوبات بالتواصل مع القطاعات المعنية.// انتهى //15:54ت م0116