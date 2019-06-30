شرما 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسعدّ المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر , بدء الخطوط السعودية اليوم رحلاتها المنتظمة إلى وجهتها الداخلية الجديدة "مطار خليج نيوم" في مركز شرما التابع لمنطقة تبوك ، يومًا تاريخيًا بالنظر إلى ما يمثله من أهمية وتأكيد على انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ وجهة المستقبل "نيوم" بوصفها أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030.وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب التدشين عن فخر الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة بتسخير إمكاناتها لخدمة ودعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لتواكب المبادرات والمشاريع الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي يأتي من ضمنها منها مشروع " نيوم " الإستراتيجي ببرامج وخطط تشغيلية تسهم في تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أهدافها التي هي جزء من رؤية 2030 بكل ما تحمله في طياتها من خير لمستقبل الوطن وأبنائه.وأوضح أن مطار خليج نيوم هو المطار رقم ( 28 ) في سلسلة مطارات المملكة وأحدثها من حيث التأسيس حيث انتُهِي من أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، واعتُمد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في بالرمز "NUM" .// انتهى //16:19ت م0123