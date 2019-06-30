جدة 27 شوال 1440 هـ الموافق30 يونيو 2019 م واسنظمت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية أمس, بمقر غرفة جدة دورةً تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج ١٤٤٠هـ، بعنوان "كيف أكون قدوة وأصنع التغيير"، وذلك ضمن جهودها لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب.وسلطت الدورة الضوء على دور الوزارة وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار أهمية الزمان وعظم المكان في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.من جهته أبان المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة خالد بن محمد القزلان، أن الوزارة حريصة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.ولفت القزلان إلى أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام بما يسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن فيما يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم واثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.وقدم خلال الندوة من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة عبدالعزيز الحازمي نبذة تعريفية للمشاركين في الندوة عن الوزارة وما تقدمه من خدمات للحجاج، وحقوق الحجاج ومنظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة، كما استعرض الدكتور ناصر بن علي الغامدي من معهد التوثيق الوطني للتدريب، فرص العمل التطوعي الموسمي وأهميتها، فيما تطرق المهندس ممدوح بخاري من وزارة الحج والعمرة للتأهيل العملي للمتطوعين في شؤون الحج، والجدارات التي يجب أن تكون فيهم.// انتهى //16:22ت م0126