الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واستخوض السنغال ومدربها آليو سيسيه مواجهة حاسمة ضد كينيا غداً ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، في سعيها لبجنب الإقصاء من دور المجموعات في حال الخسارة.وضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، يخوض المنتخب السنغالي لقاء الغد على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) في القاهرة، باحثاً عن تعويض خسارته من الجزاسر بهدف دون مقابل في الجولة الثانية، بعد الفوز في الأولى على تنزانيا 2-صفر.ودافع مدرب السنغال آليو سيسيه عن لاعبيه خلال المؤتمر الصحفي اليوم حول الأداء غير المتوقع الذي ظهر به أمام المنتخب الجزائري الذي قدم في الجولتين الأوليين أحد أفضل العروض في النسخة الحالية.وأكد سيسيه أنه قدرات لاعبيه عالية وأنهم يريدون المواصلة في البطولة من خلال الفوز في مباراة الغد, معرباً عن ثقته في جميع اللاعبين رغم الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات التي تطال على وجه الخصوص ألفريد نداي وساليف سانيه ويوسف سابالي.بدوره قال مدرب كينيا "الفرنسي" الفرنسي سيباستيان مينييه خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق الأول: "ليس لدينا ما نخسره غدًا في مواجهة منتخب هو الأول في إفريقيا، ويتمتع بالعديد من القدرات ليس فقط على المستوى البدني، ولديه في صفوفه أحد أفضل اللاعبين في أوروبا في الموسم المنصرم"، في إشارة الى مانيه الذي توج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.// انتهى //16:35ت م0127