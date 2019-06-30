السيح 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس‏دشنت بلدية الخرج اليوم "ميدان فرزان" بمدخل مدينة السيح الشمالي ، ضمن عدة مشاريع للميادين العامة بالمدينة التي يجري تطويرها وتأهيلها.وتشمل المشاريع التطويرية للميادين العامة الجاري تنفيذها في مدينة السيح ، مشروع "ميدان غرناطة" الواقع على طريق الملك عبدالله ، ومشروع "ميدان البرج" على طريق الملك عبدالعزيز ، ومشروع "ميدان الجامعة" الواقع على طريق الجامعة ، ومشروع "ميدان الاتصالات" الواقع عند تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك سعود.‏ورُوعي في تصاميم مجسمات الميادين ما يتناسب مع طبيعة مدينة السيح ، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث الأساليب والإمكانيات التقنية الحديثة والأفكار الإبداعية النوعية في مجال التصميم الهندسي الخاصة بهذه المشروعات.// انتهى //16:46ت م0129