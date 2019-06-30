عام / تدشين "ميدان فرزان" بمدخل مدينة السيح الشمالي
الأحد 1440/10/27 هـ الموافق 2019/06/30 م واس
السيح 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس
دشنت بلدية الخرج اليوم "ميدان فرزان" بمدخل مدينة السيح الشمالي ، ضمن عدة مشاريع للميادين العامة بالمدينة التي يجري تطويرها وتأهيلها.
وتشمل المشاريع التطويرية للميادين العامة الجاري تنفيذها في مدينة السيح ، مشروع "ميدان غرناطة" الواقع على طريق الملك عبدالله ، ومشروع "ميدان البرج" على طريق الملك عبدالعزيز ، ومشروع "ميدان الجامعة" الواقع على طريق الجامعة ، ومشروع "ميدان الاتصالات" الواقع عند تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك سعود.
ورُوعي في تصاميم مجسمات الميادين ما يتناسب مع طبيعة مدينة السيح ، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث الأساليب والإمكانيات التقنية الحديثة والأفكار الإبداعية النوعية في مجال التصميم الهندسي الخاصة بهذه المشروعات.
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16:46ت م
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