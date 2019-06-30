الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسيواجه المنتخب الجزائري غداً نظيره تنزانيا،ساعياً لتأكيد أفضليته وإنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة والصدارة بدع ضمانه التأهل من الجولة الماضية عن المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إرفريقيا 2019 المقامة حالياً في مصر.ويقدم المنتخب الجزائري حتى الآن عروضاً هي من الأفضل في البطولة لاسيما على مستوى الاحتواء الدفاعي والسرعة الهجومية، ما مكنه من الخروج فائزاً في المواجهة السابقة ضد السنغال (1-صفر) بعد فوز أول على كينيا بثنائية نظيفة. رغم ذلك، يواصل المدرب جمال بلماضي التقليل من الترشيحات التي تضع فريقه في مقدمة السباق نحو اللقب.// انتهى //16:46ت م0130