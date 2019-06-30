الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسيلتقي المنتخب المغربي بنظيره الجنوب إفريقي غداً على استاج السلام ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة حالياً في مصر , ساعياً لتأكيد أفضليته بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية بالنتيجة ذاتها (1-صفر) على ناميبيا وساحل العاجوبدا المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفيه رونار فخورا بلاعبيه بعد الفوز الثاني، لاسيما نور الدين أمرابط الذي كان محور خط المقدمة ضد العاجيين، واختير أفضل لاعب في مباراةٍ صنع فيها تمريرة مميزة للمهاجم يوسف النصيري الذي أحرز الهدف الوحيد في المباراة.وتجمع المباراة الثانية في المجموعة المنتخب العاجي مع نظيره الناميبي، في لقاء رأى مدرب الأول إبراهيم كامارا أنه سيكون فرصة حاسمة للعبور إلى ثمن النهائي، وفرصة للاعبيه لكي "يتعلموا" سبر أغوار البطولة.ويتصدر المغرب مجموعته برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن كل من ساحل العاج وجنوب إفريقيا، بينما تقبع ناميبيا أخيرة دون رصيد.// انتهى //16:46ت م0131