مكة المكرمة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر أن معرض "مشاعر1" الذي أقامته المؤسسة بإشراف وزارة الحج والعمرة, ومشاركة 80 جهة محلية ودولية تختص بتقديم خدمات متنوعة لحجاج بيت الله الحرام, انطلاقته تأتي لمواكبة بعض المبادرات التي طرحتها وزارة الحج والعمرة في برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي دشنه في شهر رمضان المنصرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كما أنه يتماشى مع إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 للاستفادة من المساحات وتطويرها في مشعر منى وتقديم الخدمات التي تليق بالحاج مع مراعاة خصوصية المكان والزمان علاوة على كونه فكرة تم طرحها ليتسابق عليها جميع مؤسسات الطوافة لتنفيذها.وبيّن في تصريح له عقب ختام فعاليات المعرض التي استمرت لمدة أربعة أيام في أحد مواقع المؤسسة في مشعر منى أن المؤسسة ستنفذ خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ بحد أدنى 10 مخيمات ذات الدورين لاستيعاب 20 حاجًا في المخيم الواحد وهو ما يمثل ضعف المخيم السابق مع مراعاة تحسين السكن ليكون مريحًا خاصةً أن المؤسسات تعيش مرحلة تحوّل إلى شركات, إضافة إلى استخدام 14 مطبخا تشتمل على 3 أدوار لتجهيز وجبات الحجاج يتم تشغيلها عن طريق الطاقة الشمسية وبتقنيات حديثة وتشرف على تطبيقها أربع جهات تتمثل في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والدفاع المدني ووزارة الحج لافتا النظر إلى أنه ينتظر موافقة الجهات المختصة للتطبيق.وأوضح الدكتور رأفت بدر أن المعرض الذي حظي بزيارة أكثر من 2500 زائر ما بين مطوفين ورجال أعمال وحضور للدورات المصاحبة له, شهد عرض العديد من الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله العتيق في المشاعر المقدسة منها تكييف وتوزيع الهواء في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة والأسرة ذات الدورين والفرش والأثاث والإنارة وتقنياتها علاوة على توفير وترشيد الطاقة وتبريد مياه الشرب, إلى جانب تدوير النفايات والتخلص منها وكذلك القواطع والعوازل وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة والمخيم الذكي وتأهيل دورات المياه وتأهيل المطابخ, إضافة إلى تقديم الوجبات المسبقة الصنع والهدايا الدعائية.وفي ختام الفعاليات تم تكرم رعاة المعرض ورجال الأعمال والمشاركين والإعلاميين وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.// انتهى //16:57ت م0132