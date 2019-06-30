الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر أمس، مبادرة تطوعية بعنوان " تيك كيدز -أطفال التكنولوجيا"، ضمن مبادرات مؤسسة "الفهده الإنسانية"، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض .وأوضحت سموها أن فكرة المبادرة تهدف إلى الإسهام في إعداد شباب وشابات المستقبل، يمثلون الوطن بأجمل تمثيل في مجال التكنولوجيا والتقنية الحديثة وينافسون العالم بابتكارهم واختراعاتهم بإذن الله، مبينةً أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة هو توجيه فكر الأطفال بالتعامل مع الأجهزة الذكية بطريقة إيجابية حيث يشغل الطفل وقته ويستغل ذكاءه بما يفيده حاضراً ومستقبلاً .واستهدفت "الفهده الإنسانية" بهذه المبادرة أطفال ذوي الإعاقة وأطفال محاربي السرطان، لدعم مواهبهم وقدراتهم الذهنية، وتنمية مهاراتهم بالشكل السليم الذي يعود عليهم بالفائدة العظيمة ويبعث فيهم الثقة بأنفسهم والتخطيط لمستقبلهم الواعد بإذن الله .وتعتمد المبادرة على طريقة تعامل الطفل مع التكنولوجيا الحديثة ومعرفته بعالم الذكاء الاصطناعي ، حيث وضع فريق العمل المختص بالبرمجة برنامجاً وخطة تعليمية بمستويات ومراحل تدريجيه يستفيد منها الطفل شيء جديد في كل مرحلة من المراحل، وعلى الطفل أن يتجاوزها حتى ينتقل لمرحلة أخرى متقدمة .ويتعرف الطفل في المستويات الأولى على مبادئ أساسيات الحاسب الآلي بطريقة ممتعة وجاذبة من خلال الروبوت، ومع تقدم المستويات سيتمكن الطفل بالتعامل مع الحاسب الآلي وتقنياته بشكل فردي ، وتفكيره بتصميم أنظمة ذكية للاستجابة مع تطور الحياة ونجاحها .يذكر أن "الفهده للإنسانية" تهدف إلى دمج و تمكين ذوي الإعاقة ومرضى السرطان وأطفال متلازمة داون بالمجتمع ، وتقديم البرامج الداعمة لهم و احتواءهم نفسياً، و تطوير المهارات لديهم من خلال المبادرات المتنوعة، حيث تقوم "الفهده للإنسانية" على تجسيد العمل التطوعي وجعله مثلاً حياً على تطوير المجتمعات، وتمسكها بالقيم والمثل الإنسانية الراقية التي تقوم على البذل والعطاء والمساعدة في نهوض المجتمع ونشر ثقاقة العمل من أجل الآخر.// انتهى //17:21ت م0134