مكة المكرمة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسنفذت مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مكة المكرمة اليوم, برنامجًا وطنيًا "أرسم علم بلادي", يهدف إلى توعية الدارسات بقيمة الانتماء الوطني وتعزيز القيم الوطنية والتعبير عن الولاء الوطني.من جانبها نفذت المعلمة ميمونة مدراسي بمركز الشعيبة البرنامج تحت عنوان "أرسم علم بلادي" اطلعت الدارسات خلاله على اهتمام المملكة التاريخي بالعلم والتعليم ونشره في جميع المدن والقرى والهجر والوصول للعالمية في محو الأمية وإنجازات المملكة العربية السعودية ورؤيتها الوطنية لعام ٢٠٣٠ وترسيخ حب الوطن في قلوبهن وفدائه بالنفس والمال والروح حتى نحقق الأمن والأمان والاستقرار لكل مواطن رجل آمن, وبعد ذلك قمنا الدارسات برسم العلم وتلوينه وعمل ركن مصغر يحتوي على الأعلام الوطنية وإنجازات المملكة إلكترونيًا وملموسًا.من جهة أخرى اجتهدت 15 دارسة بقيادة نوال الأحمدي بمركز الكباكبة في رسم العلم السعودي تعبيرًا عن حب الوطن والولاء له ورتبن حروف الشكر وعبارات حب وطن من مثل "وطني واحة الحب ، وبر الأمان ، بلد الأمن والأمان بلد الحرمين الشريفين".وبحماس لا نظير له قامت دارسات مركز الملحاء بالمشاركة في إعداد وتنظيم برنامج " أرسم علم بلادي" وتسابقن على اللون الأخضر لإعداد اللوحات في أبهى صورة وطنية, تعبيرًا عن حبهن و ولائهن للوطن وقياداته.ونُفذت 36 دارسة بمركز الخيوط 36 لوحة جرى تلوين العلم الوطني فيها من خلال برنامج " أرسم علم وطني"، بهدف توعية الدارسات بقيمة الانتماء الوطني، كما جرى خلال البرنامج اطلاع الدارسات على أبرز الخدمات التي تقدمها المملكة للمواطنين.بدورهن رسمت دارسات حي الرياض مع معلمتهن منال الزهراني العلم السعودي واستطعن أن يكتبن "لا إله إلا الله" كما دربتهن معلمتهن.// انتهى //18:23ت م0142