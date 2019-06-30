أبهـا 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واستقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال في محافظة أحد رفيدة بمقر المهرجان الصيفي ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع , وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //18:35ت م0147