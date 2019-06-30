عام / أسر قيادي حوثي وسبعة من عناصر المليشيا في عملية للجيش اليمني بالضالع
الأحد 1440/10/27 هـ الموافق 2019/06/30 م واس
عدن 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس
أحبطت وحدات من الجيش اليمني محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد.
وقال مصدر عسكري: إن قوات من الجيش استدرجت مجاميع من الميليشيا الإرهابية أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة الزبيريات بجبهة شخب في مديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وتمكنت قوات الجيش خلال العملية وبحسب موقع / سبتمبر/ الحكومي من أسر قيادي بارز للميليشيا يدعى علي عبدالله العنزي الملقب أبو بكيل، مع 7 من مرافقيه، إضافة إلى مقتل وجرح عناصر أخرى .
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