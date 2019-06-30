لندن 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسنظمت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة فعاليات "معرض وملتقى الأعمال والمبادرات الطلابية التطوعية الثاني بمجتمع الابتعاث" والرائدة في خدمة تعزيز الصورة الذهنية للمملكة وحراكها الثقافي والمعرفي في المملكة المتحدة وذلك بالتعاون مع نادي الطلبة السعوديين في لندن، في أكاديمية الملك فهد بالعاصمة البريطانية لندن.وبدأت الفعالية بلقاء الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي برؤساء الأندية الطلابية السعودية في بريطانيا.وثمّن الملحق الثقافي دعم سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة في خدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والوقوف معهم في مواجهة كل الصعوبات.وناقش اللقاء دور الأندية السعودية بالتعاون مع الملحقية الثقافية في دعم الأنشطة الطلابية السعودية المعتمدة التي تصب في صالح الطلبة ومرافقيهم لتدعمهم في تحصيلهم العلمي في بلاد الاغتراب.وأكد الملحق الثقافي أن الأندية السعودية هي منبع العمل التطوعي والوطني الأصيل ولذلك يبدأ دورهم حين وصول الطلبة والطالبات الجدد إلى المدينة التي يدرسون بها ليقوم النادي السعودي باستقبالهم وعائلاتهم وتقديم كل ما يفيدهم في بداية الاستقرار من تقديم الإرشادات في الحصول على السكن المناسب والإجراءات اللازم إتمامها وأنظمة الجامعة والبلد وتقديم كل يمكن لتيسير حياتهم الجديدة.وقدم الملحق الثقافي في بريطانيا الشكر لجميع الأندية السعودية وأعضائها على أدوارها التطوعية المهمة والمشكورة في جهودهم وأعمالهم سواء الأنشطة العلمية والثقافية والوطنية والاجتماعية.عقب ذلك، افتتح الملحق الثقافي معرض الأعمال والمبادرات التطوعية، واستمع للأعمال التي يقوم بها أصحاب تلك المبادرات وجهودهم في خدمة إخوانهم وأخواتهم الطلبة ومرافقيهم وكذلك لخدمة جميع السعوديين من المرافقين والزائرين والسائحين والمرضى الذين يتلقون العلاج في بريطانيا.وتقوم بعض المبادرات التطوعية بالتعريف بهوية المملكة العربية السعودية التاريخية والحضارية والسياحية والتنموية وبناء الإنسان والتعليم وخدمة المبتعثين والأعمال الخيرية والتدريبية والهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.وبلغ عدد المبادرات التطوعية التي تم تقديمها بالفعالية 98، بمشاركة 381 عضواً، وبلغ عدد الحضور نحو 450 شخصاً، ومشاركة 31 من الأندية السعودية في بريطانيا، وعدد من الجمعيات السعودية في الجامعات البريطانية، وتطوّع في تنظيم وإعداد الفعالية 38 شخصاً من داخل لندن وخارجها.واشتملت أركان المعرض على الأعمال والمبادرات الطلابية التطوعية التي تم تقديمها لتعزيز الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية وحراكها الثقافي والمعرفي ومبادراتها الإنسانية وأعمالها لدى المجتمع البريطاني والسعودي.وشارك في الملتقى الأندية السعودية الطلابية وجمعيات الطلبة السعوديين في الجامعات البريطانية، وأصحاب المبادرات الطلابية في الفعالية.وقال طالب الدكتوراة في جامعة نوتنجهام والمبتعث من جامعة طيبة أحمد العنزي عن مبادرة "مبتعث متعاون" التطوعية: إن فكرة المبادرة هي حث المبتعثين وخريجي الابتعاث على مشاركة تجاربهم وخبراتهم الأكاديمية التخصصية مع المقبلين على الابتعاث وذلك عن طريق منصات إلكترونية، موضحاً أن عدد المتطوعين بالمبادرة تجاوز أكثر من 100 متطوع في قرابة 18 تخصص رئيس وأكثر من 50 تخصصًا فرعيًا فقط في المملكة المتحدة.وأعرب عن الأمل في أن تسهم هذه المبادرة وغيرها من المبادرات المشاركة بتحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالعمل التطوعي، ورفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع بحلول عام 2030 وذلك بالاستفادة من خدمات المبتعثين التطوعية الذين يزيد عددهم عن (250) ألف مبتعث.عقب ذلك، بدأ الحفل المعد لفعالية التطوع بكلمة لرئيس نادي الطلبة السعوديين في لندن أحمد النفيسة أكد خلالها أهمية العمل التطوعي، معرباً عن شكره للملحقية الثقافية على الجهود الكبيرة التي جمعت هذا العدد الكبير من الأندية الطلابية السعودية وأصحاب المبادرات التطوعية وكل من أسهم في هذا الملتقي المثمر والناجح.وألقى الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي كلمة شكر فيها جميع المشاركين في عرض مبادرات التطوع، مبدياً إعجابه بما استمع له من شروحات حول المبادرات وما شاهده في أركانها مما يثلج الصدر ويبهج القلب.وطالب الملحق الثقافي الطلبة بترك أثر إيجابي في المملكة المتحدة بأعمالهم التطوعية وآثاراً حسنة يتذكرها الجميع ويتناقلونها بخير، وذلك عبر تقديم الأعمال التطوعية التي تنفع الإنسان ومحيطه بجميع الطرق النظامية.وذكر أن المملكة حباها الله تعالى بثروات من أهمها أبناء المملكة وطاقتهم في البناء والتقدم والازدهار.وكرّم النادي السعودي في لندن الملحق بدرع لدعمه وتشجيعه ودوره في دعم مسيرة الأندية السعودية وأعمالها التطوعية وأنشطتها المتنوعة.وفي نهاية اللقاء كرم الملحق الثقافي الطلبة والطالبات أصحاب المبادرات التطوعية التي تم شرح أعمالها وتقديمها خلال الفعالية وعبر أركانها وعبر المنصات الإلكترونية.// انتهى //18:44ت م0149