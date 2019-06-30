رام الله 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسيواصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري معظمهم من محافظة الخليل.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم، أن الأسرى المضربين عن الطعام من محافظة رام الله، ومحافظة جنين، ومحافظة الخليل، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ سبعة أيام، رفضًا لاعتقالهم الإداري.// انتهى //18:46ت م0151