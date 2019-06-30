حفر الباطن 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأطلقت جامعة حفر الباطن اليوم برنامج "التسريع الأكاديمي" للطالب الجامعي الذي يهدف إلى تسريع المسار التعليمي باجتياز السنة التحضيرية ودراسة السنة الأولى مباشرة في الكلية المختارة، وذلك بعد تحقيقه لمعايير الاجتياز من خلال اختبارات تحصيلية تخصصية ينظمها "المركز الوطني للقياس"، ويستهدف البرنامج جميع خريجي وخريجات المرحلة الثانوية في المسار العلمي الذين تقدموا على البوابة الالكترونية في جامعة حفر الباطن حسب الشروط والمعايير.وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن فهاد القحطاني أن برنامج التسريع الكامل يهدف إلى اجتياز الطالب مقررات السنة التحضيرية ودراسة السنة الأولى مباشرة في كلية التخصص, وذلك بعد تحقيق الطالب متطلبات التسريع الأكاديمي وهي الحصول على الدرجة الأدنى للنجاح فيما يكون التسريع الجزئي إذا حقق الطالب الدرجة الأدنى للنجاح في بعض المقررات فيتم التجاوز عنه بذات المقررات التي اجتازها ويلزم بدراسة مقررات السنة التحضيرية التي أخفق فيها مع بقية مقررات السنة التحضيرية ولا يسمح له في هذه الحالة بتسجيل مقررات تخصصية ولا يعد متجاوزاً للسنة التحضيرية.وبين أن الاختبارات ستعقد في المركز الوطني للقياس بالدمام والمركز الوطني للقياس بحفر الباطن في ٢٥ و٢٧ من شهر ذي القعدة القادم، لكافة المتقدمين والمتقدمات ممن حققوا الشروط.وأكد أن جامعة حفر الباطن تسعى لكل ما من شأنه استقطاب الطلبة المتميزين، بما يحقق الأهداف ويضمن جودة العملية التعليمية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.// انتهى //18:47ت م0152