أبهـا 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأقامت الأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم معرضاً تعريفياً بالأحوال المدنية وخدماتها للنساء المستفيدات والزائرات وإطلاعهن على الخدمات النسائية التي تقدمها الأحوال المدنية .للأحوال المدنية, وذلك في مجمع الراشد مول بأبها.ويهدف المعرض إلى تعريف الزائرات بالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية من خلال شاشات العرض, وتوزيع المنشورات التعريفية بالخدمات المقدمة لهن, والكادر النسائي المتواجد بالمعرض لمدة 5 أيام, إضافة إلى تقديم خدمة السجل المدني للنساء كإصدار الهوية الوطنية للنساء وتجديدها خلال فترة إقامة المعرض.// انتهى //19:09ت م0154