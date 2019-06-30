تبوك 27 شوال 1440 هـ الموافق30 يونيو 2019 م واسأبرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اتفاقية شراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمنطقة ، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ القيم الإيجابية واستنادا إلى دور قطاع التعليم في خدمة المجتمع وتوعيته بجميع فئاته وتنفيذ حملات توعوية صحية ودورات تدريبية ولقاءات شبابية مشتركة بين الطرفين.ووقع الاتفاقية اليوم في مكتبه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمنطقة صالح بن محمد السهيمي, بحضور عدداً من المسؤولين من الطرفين.وأكد مدير التعليم حرص الإدارة على المشاركة المجتمعية كمبدأ أساس من مبادئ تنمية المجتمع، والمساهمة الفاعلة في إقامة ورعاية المناشط والفعاليات التعليمية، وتعزيز الشراكات الناجحة ومد آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات في المنطقة، وعلى رأسها لجان التنمية التي أصبحت تتطلع لدور كبير في دعم ورعاية الحراك التنموي والأنشطة والفعاليات المجتمعية.من جهته أوضح رئيس لجنة التنمية أن توقيع عقد الشراكة المجتمعية مع إدارة تعليم تبوك يأتي ضمن جهود اللجنة لتأهيل الشباب في المجتمع في جميع المجالات الاجتماعية, لتطوير القدرات الشخصية والذاتية والمهارات.وأضاف أن الشراكة مع إدارة تعليم المنطقة تضمنت التعاون في إعداد برامج تعليمية تثقيفية تخدم المجتمع، والتعاون في مجالات العمل التطوعي.// انتهى //19:14ت م0156