نجران 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسنفذت الغرفة التجارية الصناعية بنجران اليوم، دورة تدريبية في "الأمن السيبراني"، وذلك بمقر الغرفة.وأبانت الغرفة أن الدورة التدريبية التي تستمر خمسة أيام ، تتناول عدداً من المحاور منها النشأة القانونية للأمن السيبراني، والفرق بين أمن المعلومات والأمن السيبراني، وهدف الأمن السيبراني، والثغرات الأمنية، وأنواع الثغرات البرمجية، والهجمات السيبرانية، إلى جانب المخاطر الرئيسة لاستخدام الإنترنت، وكيفية تحقيق الأمن السيبراني الشامل.// انتهى //19:21ت م0158