أبوظبي 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يشارك في "اجتماع أبوظبي للمناخ"، الذي يحضره حوالي 1000 من المسؤولين وصناع القرار والخبراء العالميين لرسم ملامح السياسات والمبادرات وتحديد مسودات القرارات التي ستتناولها أعمال "قمة الأمم المتحدة للمناخ" التي تعقد خلال شهر سبتمبر المقبل في نيويورك.ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة الأمين العام للإمارات، متمنيًا التوفيق لاجتماعهم في أبوظبي أن يخرج بنتائج تعزز الجهود الدولية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الاستدامة عالميا.وبحث سموه والأمين العام سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة خاصة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية والبيئية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:37ت م0160