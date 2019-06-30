الدمام 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف أمس، محاضرة بعنوان "خطر الانتماء للجماعات والفرق الضالة" ألقاها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ فايز بن مساعد الحربي بعد صلاة المغرب في مسجد المثنى بن حارثة بحزم أم الساهك.وتحدث الحربي خلال المحاضرة عن ضرر الجماعات والأحزاب على الأمة والأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وواقع حال الأمة مع الجماعات والفرق الضالة.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برامجها الدعوية في جميع فروعها بمناطق المملكة لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.// انتهى //19:53ت م0161