عمّان 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة 2 في المئة بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2019م مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، متأثرًا بنمو إيجابي بقطاعات الخدمات الإنتاجية والنقل والتخزين والاتصالات.وأرجعت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى نمو معظم القطاعات الإنتاجية خلال الربع الأول من العام مقارنة بالعام 2018م. إذ حقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، بنسبة 3.7 في المئة، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو بنسبة 3.6 في المئة، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بنسبة 3.4 في المئة، فقطاع المالية والتامين والعقارات بمعدل نمو نسبته 3.0 في المئة، وقطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 1.7 في المئة.// انتهى //20:29ت م0162