بورت لويس 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسسلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة لجمهورية موريشيوس المتضمنة 50 طنًا من التمور.حضر التسليم القائم بأعمال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريشيوس أحمد بن سلامة، ورئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن، وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //20:38ت م0164