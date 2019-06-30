الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واساعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد ، بحضور مندوبي الأندية وعدد من المهتمين ووسائل الإعلام، قرعة المسابقات المحلية للموسم الرياضي 2019 / 2020م، التي سحبت اليوم في محافظة الخبر .وأسفرت نتائج قرعة بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز عن وقوع أندية ( الخليج – النور – الأهلي – العدالة – المحيط – هجر) في المجموعة الأولى، فيما جاءت أندية (الوحدة – مضر – الصفا – الترجي – الروضة – السلام) في المجموعة الثانية.وجاءت نتائج قرعة بطولة دوري أندية الدرجة الأولى على النحو التالي : أندية (التهامي – القارة – النجمة – المحمل – الخويلدية – القادسية) في المجموعة الأولى، وحلت أندية (العربي – الهدى – الابتسام – الهداية – الزلفي – الجزيرة) في المجموعة الثانية.وأسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب عن وقوع أندية (المحيط – النور – القارة – الأهلي – الهداية) في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية أندية (الخليج – مضر – الترجي – الصفا – العدالة).وشهدت قرعة بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين حلول أندية (النور – الصفا – مضر – الهدى – الترجي) في المجموعة الأولى، ووقعت أندية (الخليج – المحيط – القارة – العدالة - العمران) في المجموعة الثانية.وأجريت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد، وأسفرت عن مواجهة الوحدة مع الصفا، ومواجهة النور مع الترجي، ومواجهة مضر مع العدالة، ومواجهة الخليج مع الأهلي.//انتهى //20:41ت م0165