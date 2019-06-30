رياضي / اتحاد اليد يجري قرعة مسابقاته بحضور مندوبي الأندية
الأحد 1440/10/27 هـ الموافق 2019/06/30 م واس
الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس
اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد ، بحضور مندوبي الأندية وعدد من المهتمين ووسائل الإعلام، قرعة المسابقات المحلية للموسم الرياضي 2019 / 2020م، التي سحبت اليوم في محافظة الخبر .
وأسفرت نتائج قرعة بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز عن وقوع أندية ( الخليج – النور – الأهلي – العدالة – المحيط – هجر) في المجموعة الأولى، فيما جاءت أندية (الوحدة – مضر – الصفا – الترجي – الروضة – السلام) في المجموعة الثانية.
وجاءت نتائج قرعة بطولة دوري أندية الدرجة الأولى على النحو التالي : أندية (التهامي – القارة – النجمة – المحمل – الخويلدية – القادسية) في المجموعة الأولى، وحلت أندية (العربي – الهدى – الابتسام – الهداية – الزلفي – الجزيرة) في المجموعة الثانية.
وأسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب عن وقوع أندية (المحيط – النور – القارة – الأهلي – الهداية) في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية أندية (الخليج – مضر – الترجي – الصفا – العدالة).
وشهدت قرعة بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين حلول أندية (النور – الصفا – مضر – الهدى – الترجي) في المجموعة الأولى، ووقعت أندية (الخليج – المحيط – القارة – العدالة - العمران) في المجموعة الثانية.
وأجريت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد، وأسفرت عن مواجهة الوحدة مع الصفا، ومواجهة النور مع الترجي، ومواجهة مضر مع العدالة، ومواجهة الخليج مع الأهلي.
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20:41ت م
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