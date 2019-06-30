السيح 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسانطلقت بمدينة السيح اليوم فعاليات النادي الصيفي الجامعي الثاني ، الذي تنظمه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ممثلة في عمادة شؤون الطلاب ، ويستهدف طلاب المرحلة الجامعية وطلاب المدارس الثانوية.وتشتمل فعاليات النادي التي تقام في مقر نادي الجوالة بالإسكان الجامعي بمدينة السيح ، على العديد من البرامج الإثرائية والرياضية والترفيهية ، بجانب دورات تدريبية في تطوير المهارات والقدرات يقدمها نخبة من المدربين المتخصصين ، بجانب المسابقات الثقافية التنافسية التي تحث على التفكير والإبداع.ويتيح النادي للطلاب المشاركين لتقديم ما لديهم من مبادرات وأعمال تطوعية تخدم المجتمع والمشاركة في تنفيذها.ويسعى النادي إلى تنمية قيم الانتماء الوطني ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي .// انتهى //20:50ت م0167