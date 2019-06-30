ثقافي / بدء فعاليات النادي الصيفي الجامعي بمدينة السيح
الأحد 1440/10/27 هـ الموافق 2019/06/30 م واس
السيح 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس
انطلقت بمدينة السيح اليوم فعاليات النادي الصيفي الجامعي الثاني ، الذي تنظمه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ممثلة في عمادة شؤون الطلاب ، ويستهدف طلاب المرحلة الجامعية وطلاب المدارس الثانوية.
وتشتمل فعاليات النادي التي تقام في مقر نادي الجوالة بالإسكان الجامعي بمدينة السيح ، على العديد من البرامج الإثرائية والرياضية والترفيهية ، بجانب دورات تدريبية في تطوير المهارات والقدرات يقدمها نخبة من المدربين المتخصصين ، بجانب المسابقات الثقافية التنافسية التي تحث على التفكير والإبداع.
ويتيح النادي للطلاب المشاركين لتقديم ما لديهم من مبادرات وأعمال تطوعية تخدم المجتمع والمشاركة في تنفيذها.
ويسعى النادي إلى تنمية قيم الانتماء الوطني ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي .
// انتهى //
20:50ت م
0167