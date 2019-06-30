الدمام 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم ، واجب العزاء إلى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد بن عبد الحكيم العمار الخالدي، في وفاة أخته، وذلك في منزلهم بمدينة الدمام.وأعرب سموه عن صادق التعزية والمواساة في وفاة الفقيدة، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل مثواها الجنة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.من جهته قدم عبد الحكيم الخالدي، باسمه وباسم عائلة العمار، خالص الشكر والتقدير لسمو أمير الشرقية، على تعزيته، مؤكدًا أن اللفتة الكريمة من سموه هي خير دليل على حرصه على مشاركة أهالي المنطقة الشرقية مختلف مناسباتهم.// انتهى //21:01ت م0169