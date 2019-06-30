الخرطوم 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسسلم المجلس العسكري السوداني اليوم، مبعوثي الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا رد المجلس على الورقة الأفريقية الإثيوبية المشتركة.وقال رئيس اللجنة السياسية والمتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي: إن الوثيقة التي قدمناها للمبعوثين تمثل وجهة نظر المجلس وهي ورقة تفاوضية أكدنا فيها أن مقترح الاتحاد الأفريقي يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض وإننا جاهزون للتفاوض ابتداءً من اليوم، معربًا عن شكر المجلس للمبعوثين وتثمينه لجهودهما في سبيل الوصول إلى حل سياسي في السودان وأن ما جاء في المقترح ينبع من تفهمهم الكامل للشأن السوداني.وعبّر رئيس اللجنة السياسية عن أمله في حل سياسي شامل باستصحاب الجميع وفي أقل وقت وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي وأن أي جهود أخرى يجب أن تكون بالتنسيق معه.// انتهى //21:30ت م0176