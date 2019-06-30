ثقافي / "فنون الطائف" تقيم دورة الخط العربي
الأحد 1440/10/27 هـ الموافق 2019/06/30 م واس
الطائف 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس
انطلقت اليوم، دورة الخط العربي التي تنظّمها لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بالطائف ويقدّمها خالد الشهري ، وذلك بقاعة التدريب في جاليري الطائف آرت وتستمر لمدة أربعة أيام .
وأوضح رئيس اللجنة ماجد الشنقيطي أن الدورة متخصصة في خط النسخ أحد أبرز الخطوط العربية وتهدف إلى التعريف بالطرق الصحيحة للكتابة بخط النسخ وطرق التشكيل اللغوي والفني باستخدام خط النسخ.
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