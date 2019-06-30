الطائف 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسانطلقت اليوم، دورة الخط العربي التي تنظّمها لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بالطائف ويقدّمها خالد الشهري ، وذلك بقاعة التدريب في جاليري الطائف آرت وتستمر لمدة أربعة أيام .وأوضح رئيس اللجنة ماجد الشنقيطي أن الدورة متخصصة في خط النسخ أحد أبرز الخطوط العربية وتهدف إلى التعريف بالطرق الصحيحة للكتابة بخط النسخ وطرق التشكيل اللغوي والفني باستخدام خط النسخ.// انتهى //21:34ت م0177