عدن 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسجدد مجلس الوزراء اليمني إدانته لاستمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبإيعاز منها، واستمرار الأعمال العدوانية للميليشيا الحوثية من خلال إطلاق الطائرات المسيرة على مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية ومحاولاتها لضرب أهداف مدنية.ونوه المجلس - في اجتماع استثنائي له في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن برئاسة معين عبد الملك - بنجاح تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية قبل وصولها إلى أهدافها وخططها لاستهداف المدنيين والمناطق السكنية وآخرها مساء أمس السبت، إذ تم اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من صنعاء إحداهما باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير، والأخرى باتجاه جازان.// انتهى //21:37ت م0178