سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي رئيس وزراء جزر توفالو
الأحد 1440/10/27 هـ الموافق 2019/06/30 م واس
أبوظبي 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس
التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، رئيس وزراء جزر توفالو إينيلي سوبواجا الذي يزور الإمارات حاليًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة.
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21:39ت م
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