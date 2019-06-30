أبوظبي 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، رئيس وزراء جزر توفالو إينيلي سوبواجا الذي يزور الإمارات حاليًا.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة.// انتهى //21:39ت م0179