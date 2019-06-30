الخرطوم 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واساتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو من وصفهم بالقناصة المندسين، باستهداف المحتجين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات الدائرة ضد المجلس لمطالبته بتسليم السلطة للمدنيين.وقال في خطاب شعبي بمحافظة شرق النيل شرق العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم : “حذرنا أمس من أن القوات مهمتها حماية المسيرة، لكننا لا نضمن المندسين"، مضيفًا أن هناك قناصين استهدفوا 3 من أفراد الدعم السريع ونحو 5 أو 6 من المدنيين أمام السلاح الطبي ومركز الشباب، مبينًا أنه سيتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.// انتهى //22:33ت م0182