تونس 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسألقت قوات الحرس التونسي القبض على ثلاثة أفارقة أثناء اجتيازهم الحدود التونسية الليبية خلسة باتجاه التراب التونسي.وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن النيابة العمومية أذنت بفتح قضية عدلية ضدهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.وفي سياق آخر، شن الأمن التونسي منذ الخميس الماضي حملة تفتيش في مختلف أنحاء تونس أسفرت عن إيقاف عدد من المفتش عنهم ومن المشتبه بصلتهم بالتطرف والعنف.وتأتي الحملة على خلفية حادثي تفجير وقعا الخميس الماضي في موقعين مختلفين بالعاصمة التونسية وأسفرا عن مقتل عنصر أمني وعدد من الجرحى.// انتهى //22:36ت م0183