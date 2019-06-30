عدن 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسشددت الحكومة اليمنية على استئناف عمل الصناديق المانحة والمشاريع المتعثرة الممولة خارجيًا.وأكدت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي بالعاصمة المؤقتة عدن، الذي ناقشت فيه تعزيز العلاقة مع شركاء اليمن في التنمية، على ضرورة تحديد أولويات المرحلة الراهنة، ووضع الخطط الإستراتيجية للمرحلة القادمة، والاهتمام بالتمويلات الخاصة بإعادة الإعمار، ومشاريع البنى التحتية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات.واستعرضت الحكومة تقريرًا لوزير التخطيط والتعاون تضمن آليات حشد جهود شركاء اليمن في التنمية للمساهمة في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي، إضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن خطط الوزارة المستقبلية لرفع مستوى التعهدات والمنح المقدمة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.// انتهى //22:38ت م0184