الرس 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واستواصل إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم اليوم ، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالواحة مول بمحافظة الرس .وقدمت إدارة الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بالقصيم معرضًا توعويًا يحوي على شاشات عرض وعينات حيه ولوحات وقائية ، كما تم الرد على الاستفسارات وأسئلة الزوار عن مدى أضرار المخدرات على المجتمع والأثر المترتب عليها ، فيما شاركت الأحوال المدنية بمعرض يتم من خلاله الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بإصدار وتجديد الهوية الوطنية ، بالاضافة إلى مشاركة جمعية رعاية الأيتام بمحافظه الرس وذلك عبر ركن تعريفي عن ما يتم تقديمه من قبلهم للأيتام .// انتهى //22:44ت م0186