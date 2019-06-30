القطيف 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف، مساء اليوم، محاضرة بعنوان " تبصرة الأمة بلزوم الكتاب والسنة" ألقاها الشيخ محمد بن سليمان المهوس، وذلك في جامع ابن باز بالنابية بالقطيف.وتناولت محاور المحاضرة موضوعات حال الأمة في لزوم الكتاب والسنة، وحال الأمة في الابتعاد عن الكتاب والسنة، إضافة الى الأضرار الناتجة عن الابتعاد عن الكتاب والسنة .// انتهى//22:47ت م0187