المدينة المنورة 27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسيفتتح محافظ خيبر فهد بن محمد العطر غدًا الاثنين، فعاليات مهرجان "الجبل الأبيض" بنسخته الثانية، في منتزه الجبل الأبيض بالثمد شمال المدينة المنورة، وستستمر فعالياته لشهر كامل . ويشتمل المهرجان العديد من البرامج الثقافية والترفيهية، والذي يهدف إلى إحياء التراث وربط الشباب بماضي الأجداد العريق، وتأصيل العادات والتقاليد الأصيلة، والربط بين الحاضر والماضي؛ ليصبح هذا المهرجان واجهة سياحيةً لأهالي وزوار المدينة المنورة.ويحتضن مهرجان "الجبل الأبيض" في نسخته الثانية أكثر من "10" فعالية، منها فعاليات ثقافية ومعرض للحرفيين ومحاورات وأمسيات شعرية والفن التشكيلي والفوتوغرافي، والفرق الشعبية، والسوق الشعبي، وألعاب للأطفال، ومسرح الطفل، ونجوم السوشال ميديا، عروض الخيل والهجن، والعديد من المسابقات المصاحبة لهذه الفعاليات.يُذكر أن مهرجان "الجبل الأبيض" شهد حضورًا كثيفًا من جميع مناطق المملكة كافة في نسخته الأولى، لتميز المنطقة ببرودة الجو صيفًا ، ويعد من أكبر المهرجانات التي شهدتها منطقة المدينة المنورة؛ حيث سجّل حضورًا كبيرًا منذ انطلاقته.// انتهى //23:37ت م0189