القاهرة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واستغلب المنتخب المصري على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد القاهرة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019 م).وأحرز هدفي منتخب مصر كل من محمد صلاح وأحمد المحمدي في الدقيقتين 36 و45 من عمر المباراة، ليتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات، بينما يحل منتخب أوغندا ثانيًا برصيد 4 نقاط، ليتأهل المنتخبان لدور الـ 16 من البطولة القارية.وفي المباراة الثانية بالمجموعة التي أقيمت في نفس التوقيت، تغلب منتخب الكونغو الديمقراطية على منتخب زيمبابوي برباعية نظيفة على استاد الدفاع الجوي، ليحقق الكونغو انتصاره الأول ويحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في انتظار نتائج باقي المجموعات لتحديد أفضل أربع فرق من أصحاب المركز الثالث في مجموعات البطولة الست.// انتهى //00:24ت م0191