الزلفي 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الزلفي اليوم، محاضرة عن العمل التطوعي ضمن فعاليات الملتقى الشبابي "وطن آمن"، ألقاها نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفسور عبد الله بن سليمان الفهد في صالة نادي الزلفي.وتناول المُحاضر في بدايتة المحاضرة مجموعة من التعريفات بالعمل التطوعي، وأشار إلى أهميته ودوره في بناء شخصية الفرد من خلال مساهمته في خدمة مجتمعه وفي عملية البناء ومساعدة الآخرين بدافع شخصي.كما تناول أهم مرتكزات وعناصر العمل التطوعي والتي تتمثل بالإنسانية والدافع الذاتي والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية وتغيير السلوكيات والاتجاهات والتقارب والتماسك وتعزيز الروابط الاجتماعية ومساعدة غير القادرين وتوفير الجهد الحكومي، مؤكدًا أن العمل التطوّعي يساعد الفرد على بناء شبكة كبيرة من العلاقات وتقوية شخصيته وصقل مهاراته إلى جانب تعلمه لمهارات جديدة عديدة ومتنوعة.واستعرض الفهد العديد من النماذج في العمل التطوعي من خلال ممارسته له بصفة شخصية أو من خلال المؤسسات التطوعية المجتمعية التي ينتمي لها، ومن أهمها مشروع خدمة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة، والمشروع الكشفي العالمي رسل السلام ، والمشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها .وفي نهاية المحاضرة قام نائب رئيس اللجنة محمد الرميح بتسليم درع الملتقى الشبابي للمحاضر.// انتهى //00:44ت م0192