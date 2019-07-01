سكاكا 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، عددًا من الأهالي بمراكز صوير وزلوم والرفيعة بمنطقة الجوف.وشملت زيارة سموه، الشيخ ضبيب بن فيحان السهلي معرف جماعة البرازات من السهول، والشيخ عايد بن فدغاش الرويلي معرف جماعة الزوايدة من المرعض بمركز زلوم، والشيخ متعب بن مرعي القعقاع شيخ عشيرة القعاقعة من الرولة، والأسمر بن عويضة الخضع، والشيخ فايز بن مساعد البنية شيخ المرعض من الروله.وتبادل سمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز معهم الأحاديث، معربين عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة الجوف على هذه الزيارات الكريمة.// انتهى //01:02ت م0193