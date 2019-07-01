حائل 27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل أن ثقة ولاة الأمر - حفظهم الله - مسؤولية مضاعفة وأمانة عظيمة وأن خدمة أبناء المنطقة الكرام ومحبتهم أعلى وسام يعتز به، مشيدًا بتعاون وتكاتف الجميع من مسؤولين وأهالي من أجل تطوير المنطقة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.جاء ذلك بعد أن رعى مساء اليوم حفل جائزة سموه للتميز والإبداع بمقر النادي الأدبي ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ومديري الإدارات الحكومية .وأبدى سمو أمير منطقة حائل تفاؤله بمستقبل المنطقة في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مثنيًا على جهود كافة المسؤولين بالمنطقة بلا استثناء وقال سموه : لمست منهم عملًا وجهدًا مقدرًا وملموسًا وباسمهم نعاهدكم أن يكون مشوار العمل القادم حافلًا بالجد والإخلاص وحائل تستحق منا الكثير.وتطرق سموه لشعار الجائزة طالبًا استبدال النجوم الموجودة به بجبلي أجا وسلمى، معربًا عن شكره لشركة مياه آبار حائل وأنها ثروة عطاء وإبداع ومواطنة، متمنيًا للقائمين عليها مزيدًا من النجاحات والتوفيق.وشهد الأمير عبد العزيز بن سعد فور وصوله مقر الحفل، تسليم مدير مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بمنطقة حائل عبد الله العجلان مبلغ دفعة الربع الثاني لاتفاقية الشراكة بين المركز وشركة مياه آبار حائل التي تتضمن تخصيص جزء من ريع مبيعات الشركة في كافة مناطق المملكة لدعم خدمات المركز وبرامجه الخيرية.ثم شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتعليم ‏بمنطقة حائل ممثلة بمدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني وشركة مياه آبار حائل ويمثلها الرئيس التنفيذي عواد الرضيمان والتي تستهدف 19 ألف طالب وطالبة وتتضمن تنفيذ مبادرة "معا نحو جيل متعلم طموح" (لرفع مستوى ‏التحصيل الدراسي).‏إثر ذلك تجول سموه يرافقه سمو نائبه في المعرض المصاحب للجائزة الذي يحتوي على عدد من صور ‏الفائزين بالمسابقة.‏ثم رعى أمير منطقة حائل الحفل الخطابي والتكريمي المعد بهذه المناسبة استُهِل بالقرآن الكريم، ثم ألقت المشرفة على العلاقات ‏العامة في شركة آبار حائل، فيّ بنت خالد المبلع، كلمة الشركة شكرت فيها أمير المنطقة ‏على دعم الجائزة، ثم توالت الكلمات والقصائد والمبادرات التي قدمت من المنطقة لأبطال الحد الجنوبي.بعد ذلك شاهد سموه والحضور أوبريت بعنوان "الحاضر أجمل"، ثم كرم أمير المنطقة الفائزين بجائزة سموه, كما كرم أمير المنطقة سمو نائبه باسم الأهالي تجاه ماقام به من أعمال.ثم أعلن عن تقديم قلادة حب ووفاء وعرفان من أهالي المنطقة للأمير عبد العزيز بن سعد نظير ماقدمه سموه للمنطقة وأهلها.وفي الختام كرم سموه المساهمين بنجاح الحفل.// انتهى //01:06ت م0195