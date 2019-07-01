عرعر 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسدعا تعليم الحدود الشمالية ممثلًا بإدارة شؤون المعلمين والمعلمات المرشحين للتعيين بالمنطقة للتسجيل بنظام المقابلات على الرابط : nt.gta.moe ، لتسجيل موعد لإجراء المقابلة الشخصية وفق الأيام المتاحة على النظام والمحددة من يوم الأحد 4 - 11 - 1440هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 - 11 - 1440 هـ.وأوضح مدير ادارة شؤون المعلمين محمد السليم أن على المرشحين والمرشحات ضرورة اصطحاب أصل المستندات التالية: المؤهل الدراسي، وإثبات الهوية الشخصي، والسجل الأكاديمي، و الدبلوم التربوي لمن مؤهله غير تربوي في حال الحصول عليه، وصور شخصية4×6 للمعلمين، ومشهد برقم الآيبان مصدق من البنك، مع صور منها عند إجراء المقابلة.وأكد السليم ، حضور المقابلة الشخصية للمعلمين ( بالقاعة الكبرى - الدور الأرضي - بمبنى الإدارة العامة للتعليم بعرعر - شارع الملك فيصل ) وللمعلمات ( بمكتب شؤون المعلمات بمبنى الإدارات النسائية بعرعر ) شارع الملك فيصل بجانب مكتب البريد .// انتهى //01:06ت م0197