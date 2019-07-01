ظهران الجنوب 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسانطلقت فعاليات وبرامج الملتقى الشبابي بظهران الجنوب أمس، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة بالتعاون مع نادي العرين الرياضي ، وذلك على ملعب النادي .وأوضح رئيس اللجنة سعيد سعد الوادعي، أن الملتقي الذي يستمر لمدة شهر يهدف إلى تقديم برامج ذات صبغة شبابية بطابع تفاعلي، تنطلق من هواية الشباب وتجمع بين المتعة والفائدة، إضافة إلى تنمية روح المواطنة لدى الشباب، وإبراز الموهوبين من المشاركين .وبين الوادعي، أن الملتقى يتضمن العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية الموجهة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.// انتهى //01:22ت م0198