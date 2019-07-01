أوديني 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واستوّج المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا لكرة القدم للشباب تحت 21 عامًا للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الألماني (حامل اللقب) بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية.وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة السابعة بهدف سجله فابيان رويز بينا، فيما أضاف الهدف الثاني داني أولمو في الدقيقة 69 من عمر المباراة، بينما سجل هدف ألمانيا الوحيد نديم أميري في الدقيقة 88.وكان المنتخب الإسباني فاز بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما، أعوام 1986 و1988 و2011 و.2013 .// انتهى //01:30ت م0199