رام الله 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الداخلية محمد اشتية، في رام الله، اليوم، وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث آخر التطورات السياسية.وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل خرقت كل الاتفاقيات الموقعة معها ولم تحترمها، وتقتحم يوميًا المناطق الفلسطينية، وتعتقل الفلسطينيين وتصادر ممتلكاتهم وتهدم منازلهم، وكان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس من منزله اليوم، مطالبًا سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأموال الفلسطينية كاملة دون أي اقتطاعات؛ الأمر الذي إذا ما استمر سيؤدي إلى أزمة حقيقية، ولن نقبل باستمرار الوضع الراهن.وأشار اشتية إلى أن سلطات الاحتلال تنوي مصادرة أجزاء من الضفة الغربية، بهدف القضاء على حل الدولتين، مطالبًا الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، كرد على ذلك.// انتهى //01:32ت م0200