مقديشو 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسقتلت القوات الصومالية 8 مسلحين وأصابت 12 آخرين في اشتباكات بين القوات الحكومية وحركة الشباب في قرية مورو جابي التي تبعد 30 كم عن بلدة هودور في منطقة باكول جنوبي البلاد.وقال مفوض بلدة هودور محمد معلم أحمد إن الاشتباكات اندلعت بعد أن شنت القوات الحكومية هجومًا على مسلحين كانوا يجمعون الضرائب من سكان القرية بالقوة.وأضاف تمكنت قواتنا من قتل ثمانية من الإرهابيين وإصابة 12 آخرين، مشيرًا إلى أن القوات الحكومية فقدت أربعة جنود فيما أصيب آخران خلال العملية.// انتهى //02:00ت م0201