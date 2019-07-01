فيلادلفيا 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأكمل المنتخب الأمريكي عقد المتأهلين للمربع الذهبي في بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى) والكاريبي بفوزه على منتخب كوراساو 1 / صفر في دور الثمانية للبطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وجامايكا وكوستاريكا.وواصل المنتخب الأمريكي بنجاح رحلة الدفاع عن لقبه القاري وحجز مقعده في المربع الذهبي ليلتقي فيه المنتخب الجامايكي الذي تغلب بنفس النتيجة على نظيره البنمي في مباراة أخرى بدور الثمانية.وسجل ويستون مكيني الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 25 فيما فشل كل من الفريقين في هز الشباك على مدار ما تبقى من المباراة.// انتهى //06:03ت م0004