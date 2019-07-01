عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/10/28 هـ الموافق 2019/07/01 م واس
الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 1 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس الصومال بذكرى الاستقلال
الأمير محمد بن سلمان: سنعمل سوياً للتحضير لقمة العشرين في 2020 م بالمملكة
ولي العهد يبحث وآبي التعاون وفق الرؤية السعودية - اليابانية 2030
الأمير محمد بن سلمان يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام
الصحافة اليابانية: الأمير محمد بن سلمان الشخصية الأكثر تأثيراً والأقوى نفوذاً ضمـن قادة قمة العـشرين
المملكة في قمة العشرين.. حضور تاريخي ومكانة لافتة
المملكة تستنكر أحداث السفارة البحرينية في العراق
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تطلق معرض الرياض الدولي للكتاب
أمير مكة يستقبل سفيري السودان وسويسرا
أمير الرياض بالنيابة يستقبل منتسبي هيئة الأمر بالمعروف
الشورى يطالب بدعم تكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية
«الوزراء الكويتي» يندد بالاعتداء الحوثي على مطار أبها
الإمارات: التحقيق السعودي بقضية خاشقجي عادل ونزيه
استقالة كبير مفاوضي "بريكست" قبيل تشكيل حكومة جديدة
"الترويكا" تدعو القوى السودانية تبني المبادرة الإفريقية
الحكومة اليمنية تستأنف اللقاءات مع لجنة إعادة الانتشار
العراق يدين انتهاك تركيا سيادة الدولة
الاحتلال يعتقل وزيراً فلسطينياً
إطلاق سراح معارض كاميروني
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