الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 1 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس الصومال بذكرى الاستقلالالأمير محمد بن سلمان: سنعمل سوياً للتحضير لقمة العشرين في 2020 م بالمملكةولي العهد يبحث وآبي التعاون وفق الرؤية السعودية - اليابانية 2030الأمير محمد بن سلمان يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلامالصحافة اليابانية: الأمير محمد بن سلمان الشخصية الأكثر تأثيراً والأقوى نفوذاً ضمـن قادة قمة العـشرينالمملكة في قمة العشرين.. حضور تاريخي ومكانة لافتةالمملكة تستنكر أحداث السفارة البحرينية في العراقللمرة الأولى.. وزارة الثقافة تطلق معرض الرياض الدولي للكتابأمير مكة يستقبل سفيري السودان وسويسراأمير الرياض بالنيابة يستقبل منتسبي هيئة الأمر بالمعروفالشورى يطالب بدعم تكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية«الوزراء الكويتي» يندد بالاعتداء الحوثي على مطار أبهاالإمارات: التحقيق السعودي بقضية خاشقجي عادل ونزيهاستقالة كبير مفاوضي "بريكست" قبيل تشكيل حكومة جديدة"الترويكا" تدعو القوى السودانية تبني المبادرة الإفريقيةالحكومة اليمنية تستأنف اللقاءات مع لجنة إعادة الانتشارالعراق يدين انتهاك تركيا سيادة الدولةالاحتلال يعتقل وزيراً فلسطينياًإطلاق سراح معارض كاميروني// يتبع //06:03ت م0005