وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حنكة سياسية ) : لا يمكن لمتأمّل ومتابع للشأن الدولي السياسي أن يمرَّ على أحداث قمّة «مجموعة العشرين»؛ التي احتضنتها أوساكا، دون أن يلحظ التفوّق الدبلوماسي والحنكة السياسية ورسوخ الحضور والأثر للمملكة العربية السعودية؛ وملمح هذا التميّز وتفرّده أنه يأتي في ظل ظروف إقليمية غاية في التعقيد والتشعّب والتحدّيات أيضاً. ولعل الحضور الطاغي لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يعطي دلالة ومؤشّراً صادقين على هذه القيمة والفاعلية والأهمية. الحفاوة التي رافقت تحرّكات سموّه وملاحقة الأضواء له؛ فضلاً عن كونها نتيجة طبيعية للكاريزما اللافتة والألمعية السياسية والفكرية، فهي تشي أيضاً بأن المملكة تحث خطاها نحو المستقبل بكل وثوق واقتدار؛ انطلاقة متوثّبة ترسّخ القيمة الكبرى لبلادنا -على مدى سنوات- من العمل الصادق والتعاون الدولي في شتى القضايا ومناصرة العدل في كل بقعة من العالم دون النظر لأيّ فروقات دينية أو عرقية أو عصبية أو طائفية؛ فالإنسان بما هو إنسان هو الهدف من هذه المعاضدة والمناصرة المبرّأة من أي غرض سياسي أو توجّه أيديولوجي.وواصلت : في المقابل نجد أن إيران تصرّ على مواصلة صلفها وتعنّتها وخرقها لكل المواثيق وحقوق الجوار عبر ممارسة كل أشكال الإيذاء والاعتداء على دول الجوار وخصوصاً المملكة، حيث شهدنا أعمالاً تستهدف أمن المملكة وحدودها كما تستهدف الآمنين. ولم ترعوِ عن هذا السلوك المشين رغم أنها تدّعي رغبتها في الحوار وتحاول أن تروّج لشعاراتها الداعية للسلم والحوار مع الآخر وأنها لا تريد إضراراً بأي دولة. ما زالت تعيش حالة غير طبيعية؛ ولعل هذا ما يتماهى مع رأي سمو ولي العهد الذي شخّص بحصافة لافتة الحالة الإيرانية وهي أنها دولة لا تريد أن تعيش بحالة طبيعية؛ الأمر الذي لم يعد يخفى على أحد؛ وقد سبق وأن أعلن عن هذا –في وقت سابق- مسؤول بارز في البنتاغون كان يتتبع أخبار الحرس الثوري في ذلك الوقت حيث يقول: «دهشت لما تفعله إيران في جميع أنحاء المنطقة، نشاطاتهم عبر قطاع غزة وسورية ولبنان، التي أصبح حزب الله شريكاً فعليًا فيها... كل هذا كان يجري حول الوضع في العراق.»، كما لا يخفى على أي متابع تمسّك إيران وحزب الله وحماس وغيرها بالثورات السياسية وهو ما عزّزه رأي لمرشدهم علي خامنئي الذي يشير إلى أن الانتفاضات -بحسب زعمه- بوصفها خطوة أخرى إلى الأمام في المدّ الإسلامي الذي سيطر على الشرق الأوسط منذ الثورة الإيرانية عام 1979، ويضيف خامنئي مخاطباً أنصاره في مارس عام 2011 بمناسبة السنة الفارسية الجديدة: «تشير الحركات الشعبية في المنطقة إلى وجود تغيير جوهري في البلدان العربية والإسلامية».وختمت : ومع ذلك تتقدّم المملكة بذات الخطى الواثقة وتستقبل العالم في القمة المرتقبة 2020 لتؤكد أنّ الرهان الحقيقي على التنمية والتغيير وقيادة اقتصاديات العالم بعيداً عن العنتريّات والشعارات البرّاقة الزائفة.// يتبع //06:03ت م0006