وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تعميق العلاقات السعودية اليابانية ) : من المعروف أن الـعلاقات الـتي تربط المملـكة بالـيابان هي علاقات ضاربة في عمق الـتاريخ والحرص شديد من قبل القيادتين في البلدين الصديقين لتجذيرها وتعميقها في مختلف المجالات والميادين لاسيما أن المملكة تقوم بترجمة تفاصيل وجزئيات رؤيتها الطموح 2030 على أرض الـواقع، وقد أعربت القيادة اليابانية عن استعدادها الكامل للتعاون مع المملكة لدفع عجلة تلك الرؤية إلى الأمام بخطوات واثقة ومطمئنة وسريعة، وقد انعكس هـذا الاستعداد وفقا لمذكرات التفاهم والـشراكات التي كانت المملكة قد وقعتها مع كبريات الشركات اليابانية لمد جسور من التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والـصناعية تحديدا لما تتمتع به الـيابان من مكانة صناعية واقتصادية كبرى على مستوى عالمي.وبينت : وقد اتضحت معالم هـذا الاستعداد من خلال اللقاء الـذي جمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة رئيس وزراء اليابان شينزو أبي بمدينة لوساكا اليابانية، حيث شهدت هذه المدينة قمة قادة دول مجموعة العشرين ومثل سموه المملكة فيها وساهم بطريقة فاعلة ومباشرة في إنجاحها، وهو نجاح انتزع إعجاب قادة الدول المشاركين في المجموعة، ويعود ذلك الاستعداد الـياباني إلـى ما يشهده الـعالـم بأسره من انطلاقات تنموية ونهضوية هائلة رسمها مهندس تلك الرؤية ليخرج بها المملكة بعون الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة من دائرة الـدول النامية ليدخلها إلى دائرة الدول الصناعية الكبرى في وقت تسابق المملكة فيه الزمن للوصول إلى تلك المرحلة المرتقبة.وواصلت : العالم ينظر إلى رؤية المملكة بمنظار التقدير لخطوات جريئة وواثبة أدت إلـى استعداد اليابان وغيرها من الـدول الصناعية الـكبرى للتعاون معها عبر شراكات مختلفة وعديدة لتقاسم المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول من جانب، وللمساهمة في إنجاح تلك الرؤية الطموح من جانب آخر، وقد لعبت المملكة ومازالت تلعب دورا محوريا للتعاون مع تلك الدول، وقد اتضحت أبعاده من خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة، وسوف يتبلور هذا الـدور بحجم أكبر في قمة المجموعة الـقادمة الـتي سوف تحتضنها الرياض في العام المقبل التي أكد سمو ولي العهد على العمل مع اليابان للتحضير لتلك القمة الهامة.وختمت : المملكة تمثل اليوم مكانة ملفتة للأنظارعلى خارطة الـدول الصناعية الكبرى في العالم نتيجة تفعيل الشراكات الموقعة بينها وبين تلك الدول في مجالات صناعية واقتصادية وتجارية وثقافية نوعية سوف يكون لها الأثر البالغ ليس في تعزيز العلاقات التي تربط المملكة بتلك الدول المتقدمة فحسب، بل لتعزيزالمنطلقات الـنهضوية الـكبرى الـتي تمارسها المملـكة عبر تفعيل رؤيتها الطموح 2030 ، وتلك منطلقات تنظر إليها اليابان وبقية الدول الصناعية الكبرى في العالم بمنظار التثمين المنطقي والعقلاني لتلك الـرؤية التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة النهضة بالمملكة بوتيرة متسارعة من جانب، ومن شأنها أن تساهم مع كافة الـدول المتقدمة في الارتقاء بمستويات المجتمعات البشرية إلى مرحلة أكمل وأفضل من جانب آخر.// انتهى //06:03ت م0007