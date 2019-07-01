طوكيو 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 01ر383 نقطة، أو80ر1%، ليصل إلى 93ر21658 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 61ر25 نقطة، أو 65ر1%، ليصل إلى 75ر1576 نقطة.// انتهى //07:00ت م0008